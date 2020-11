Costi e benefici della chiusura delle scuole

Un articolo di Immacolata Marino e Iacopo Grassi su La Voce cerca di valutare il rapporto costi/benefici del provvedimento di chiudere le scuole, analizzando il caso della Campania, che è stata l’unica regione in Europa ad averle chiuse già a metà ottobre (mentre le altre misure di distanziamento sociale nella regione erano il meno restrittivo possibile, lasciando intendere la scelta politica di salvaguardare determinati settori economici).

I costi a carico degli studenti e del loro futuro sono stati enormi, anche perché oltre un quarto delle famiglie campane non ha accesso ad internet (cosa che rende per i loro figli pressoché impossibile seguire la didattica a distanza) e che già adesso la regione è tra le prime tre per dispersione scolastica. Ciò non farà che aumentare le disuguaglianze tra le classi sociali in futuro.

A fronte di ciò i benefici sono stati quanto mai incerti, come si evince raffrontando l’andamento dei vari indicatori con quelli del vicino Lazio, nel quale si era mantenuta la didattica in presenza.