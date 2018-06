Da droga a farmaco, il rinascimento dell’LSD

Su suggerimento di @Economato.

Agnese Codignola traccia sul Tascabile una breve storia dell’LSD, che starebbe godendo di una recente riscoperta.

Nutt e tutti gli altri ricercatori ostinati ed eretici come lui non se ne curano, anzi stanno vivendo quello che è già stato ribattezzato Psychedelic Renaissance, “Rinascimento psichedelico”, espressione probabilmente mutuata da uno dei manifesti della Summer of Love del 1967. Questa rivoluzione negli studi potrebbe non solo introdurre nuove terapie per malattie gravi e invalidanti, ma anche fornire una visione del tutto innovativa del funzionamento del cervello e della coscienza. Il che, visti i progressi dell’intelligenza artificiale e le prospettive future ancora tutte da definire, rappresenta una possibilità che sarebbe bene non trascurare di esplorare.