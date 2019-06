Il sindaco leghista di Ferrara sarà presente alla festa dell’Arcigay

A cura di @Saeliçar le Rouge.

Il neoeletto sindaco leghista di Ferrara, Alan Fabbri, parteciperà al Ripagrande Pride, festa di strada delle organizzazioni LGBT.

La Lega, da tempo è su posizioni che riconoscono […] solo l’esistenza delle famiglie tradizionali, con adesioni massicce a eventi come il World Congress of Families di Verona, sponsorizzato, in primis, dal ministro leghista per le politiche della Famiglia Lorenzo Fontana. Solo qualche settimana fa, proprio Fontana ha dato la sua solidarietà alla manifestazione “riparatrice” organizzata in occasione del Gay Pride di Modena.

Secondo Fabbri, invece – come spiega a ilfattoquotidiano.it –, “amministrare vuol dire ascoltare tutti. Io conservo le mie idee, dal punto di vista della famiglia tradizionale, ma non è che se io la penso in un modo, gli altri non possano avere un’altra idea ed esprimerla. Il Ripagrande Pride è una festa che riguarda tutta la via e Ferrara. Di sicuro ci andrò”.