La creazione letteraria secondo Ursula K. Le Guin

Sulla base della raccolta di saggi I sogni si spiegano da soli (SUR 2022, traduzione di Veronica Raimo), in un articolo pubblicato sul Tascabile, Matteo de Giuli ci introduce all’opera e al pensiero di Ursula K. Le Guin illustrando il suo rapporto con il mestiere di scrivere e con la fantascienza.

Se c’è un processo del tutto arcano e misterioso, e che non può essere riassunto in una formula, è quello che porta le idee di chi scrive ad attraversare le zone oscure della propria mente. Quello stesso movimento indecifrabile permette poi di liberare energie sopite e, in definitiva, di complicare le intuizioni di partenza: il pensiero diventa letteratura. Troppo spesso pensiamo ai libri di fantascienza invece come a narrazioni premeditate, meccanismi a orologeria in cui tutto è legato da una salda coerenza, dove ogni cosa deve spiegarsi e tenersi dall’inizio alla fine senza alcuna ambiguità inestricabile. Ma questo tipo di libri, che all’interno del genere esistono, sono i romanzi e i racconti più didascalici, di maniera, quelli meno interessanti. Le Guin dimostrò invece che nel fantastico, nella costruzione quindi di un mondo nuovo, non è necessario mantenere il controllo su tutto, e che dopo aver percorso il caos fecondo della creazione letteraria si può scegliere di non abbandonarlo, ma di abitarlo.