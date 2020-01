La società signorile di massa e il cherry picking di Luca Ricolfi

Sul blog Econopoly del Sole 24 Ore, Alessandro Guerani analizza il libro di Luca Ricolfi “La Società Signorile di Massa” (già commentato anche qui), in cui sono descritte le cause del cosiddetto “declino italiano”.

Secondo Guerani, il sociologo Ricolfi fa “cherry picking” dei dati per dimostrare la sua tesi, che nel post viene analizzata e smontata con dati e tabelle che mostrano una realtà diversa.

Secondo Guerani non è vero che il numero di occupati e di ore lavorate sia in calo, come scrive Ricolfi, mentre il problema fondamentale resta la qualità e la produttività del nostro Paese: in pratica si lavora di più ma il PIL non cresce.