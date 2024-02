Le emissioni di C02 in Germania calano al minimo storico, ma emergono carenze legislative nei programmi per il clima

Il think tank tedesco Agora Energiewende pubblica un comunicato stampa in cui descrive i cambiamenti nella composizione del mix di fonti energetiche nel 2023 e il loro effetto sulle emissioni di gas serra.

Le emissioni sono in caduta sia rispetto al 1990, preso come anno di riferimento, sia al livello previsto dalla legge per la protezione del clima. Le cause del calo sono attribuite a due ordini di fattori:

1. La riduzione dell’uso del carbone locale, compensata con l’aumento delle importazioni di elettricità ottenuta da fonti rinnovabili o nucleare.

2. La riduzione della produzione industriale causato dalla recessione economica e dalle crisi internazionali.

According to Agora’s calculations, only about 15 percent of the CO₂ saved constitutes permanent emissions reductions resulting from additional renewable energy capacity, efficiency gains and the switch to fuels that produce less CO₂ or other climate friendly alternatives… The think tank therefore notes that most of the emissions cuts in 2023 are not sustainable from an industrial or climate policy perspective – for example, if emissions rise again as the economy picks up or if a share of Germany’s industrial production is permanently moved abroad.