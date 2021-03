Non celebrate Napoleone: era un guerrafondaio razzista e genocida

Il J’accuse della storica Marlene Daut (link alternativo), professoressa di American and African diaspora studies all’Università della Virginia, contro Napoleone Bonaparte di cui in Francia quest’anno si celebra il bicentenario della morte.

As a Black woman of Haitian descent and a scholar of French colonialism, I find it particularly galling to see that France plans to celebrate the man who restored slavery to the French Caribbean, an architect of modern genocide, whose troops created gas chambers to kill my ancestors.