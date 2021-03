Pd, Letta: “Erasmus obbligatorio per gli studenti universitari”

Enrico Letta vuole che l’Erasmus sia obbligatorio per gli universitari italiani. Il segretario del Pd lo dice durante Didacta, uno degli appuntamenti più importanti per la formazione nel mondo della scuola a cui ha partecipato già in passato. “Sono sempre stato dell’idea che l’Europa non nascerà veramente se non faremo l’Erasmus obbligatorio per gli studenti. Il Next generation Eu deve destinare una parte dei soldi per far fare un periodo in un altro paese europeo. So che quando lo dico i docenti sono terrorizzati da 3 mesi ‘buttati via’, ma l’esperienza che un ragazzo fa andando tre mesi all’estero, gli farà capire che insieme agli altri Paesi si possono risolvere i problemi”, dice Letta.