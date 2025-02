Sanremo 2025: la seconda serata è qui per voi! – LIVE

E la prima serata ce la semo levata… di torno!

Siamo stati in molti a guardare questo spettacolo; i dati di questa mattina parlano di una media di 12 milioni di spettatori e uno share del 65%, per non parlare degli oltre 2mila commenti pubblicati nella pagina che Hookii ha dedicato all’evento. Grazie!

Ma voi l’avete sentita l’esclamazione entusiasta rivolta a Rose Villaine di rosso vestita, da uno spettatore in sala?

Si’ ‘na pret è diventato un ashtag di tendenza sui social e direi che sull’argomento non c’è molto altro da aggiungere.

Complimenti a chi ha avuto il coraggio, o la giornata libera, per stare in piedi fino alla fine per sentirsi tutte le canzoni. Dobbiamo ammettere che la conduzione di Carlo Conti, pur non offrendo particolari guizzi, ha comunque dato ritmo alla serata partita con un bel black-out del microfono del conduttore. E poi è riuscito a portare al Festival (pur con un messaggio registrato) il Papa… non è una cosa da tutti!

Ma torniamo alle canzoni: a tal proposito vi suggerisco questo articolo che riporta i giudizi espressi dall’Accademia della Crusca sui testi delle canzoni in gara. Ora che li avete ascoltati potete leggere i giudizi e commentarli. Ricordate che qui si parla solo dei testi e non della musica che accompagna le parole.

https://www.adnkronos.com/spettacoli/sanremo-2025-pagelle-della-crusca-testi-bocciati-e-promossi_coxPvfeDnD1SiwFi4Kpum?refresh_ce

Però non perdiamoci in inutili chiacchiere e passiamo a dare qualche notizia sulla seconda serata.

Stasera cantano metà dei Big (al momento non so dirvi se saranno 14 o 15, vista la defezione di Emis Killa) e poi è prevista l’esibizione dei giovani delle Nuove Proposte con la formula dello scontro diretto:

Vale Lp-Lil Jolie contro Maria Tomba e Settembre contro Alex Wyse.

Co-conduttori della serata sanno la modella Bianca Balti, il bravo presentatore Nino Frassica e sua immensità Cristiano Malgioglio.

Ospiti della serata Damiamo David, frontman dei Maneskin, e Carolina Kostner che verrà a pubblicizzare i giochi invernali di Milano-Cortina 2026.

Sono poi annunciati una serie di ospiti legati alla prossima programmazione delle fiction di casa RAI.

Stasera poi il popolo può anche iniziare a dire la sua col televoto, quindi… Votate! Votate! Votate!

Per la cronaca, la giuria della sala stampa che ha votato i pezzi della prima serata ha indicato i cinque migliori cantanti che, in ordine alfabetico sono: Brunori sas, Lucio Corsi, Simone Cristicchi, Giorgia e Achille Lauro.

Buona serata!