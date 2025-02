Sanremo 2025: This is the end… – LIVE

Ah, no… scusate! La serata della cover l’han fatta ieri sera e, come ben sapete ha vinto il duo Giorgia-Annalisa. Brave!

Stasera abbiamo la quinta è ultima serata di questo 75° Festival che ha fatto ascolti televisivi record (siamo arrivati al 70% ieri sera) alla faccia di chi ripete ad ogni pie’ sospinto che “Io Sanremo mica lo guardo.”

Qui invece non solo lo abbiamo guardato, ascoltato, criticato, applaudito, ma abbiamo soprattutto commentato di tutto e di più… a volte senza nemmeno ascoltare i brani, perché noi alle tradizioni ci teniamo!

Vi diro che io, nel mio ruolo di abbonato Rai, vi ho sentito un po’ troppo critici nei confronti di tutto il baraccone, ma rispetto le opinioni di tutti anche perché per i prossimi due mesi questi pezzi gireranno fino allo sfinimento sulle radio nazionali e i loro interpreti impesteranno gli spazi televisivi. Insomma, non vi libererete di tutto questo per un bel po’. Statece!

Ma passiamo al programma della serata che inizierà intorno alle 20,40 su Rai Uno, ovviamente.

L’ordine di uscita non è stato ancora comunicato al momento della redazione di questa presentazione, ma tra i commentatori c’è sempre una gentile utente che rimedia a questa mia mancanza e per questo la ringrazio a nome di tutti.

Come ospiti stasera avremo sul palco Antonello Venditti che riceverà il secondo premio alla carriera di questa edizione. Auguriamoci che stecchi meno della Zanicchi.

Poi sono annunciate comparsate di Mahmood e Bianca Balti che hanno co-condotto il Festival, il DJ Gabri Ponte che ha creato quella deliziosa sigletta TUTTA L’ITALIA, TUTTA L’ITALIA, TUTTA L’ITALIA EH! che abbiamo imparato a canticchiare e che credo verrà buona per una eventuale futura partecipazione della Nazionale di calcio ad una competizione internazionale qualunque.

A proposito di calcio, in combinazione con la quota medical drama, salirà sul palco il calciatore della Fiorentina Edoardo Bove, reduce da un attacco cardiaco in campo durante la partita contro l’Inter (recuperata settimana scorsa con sonora sconfitta dei neroazzurri, n.d.a.).

Ovviamente non può mancare qualche spot ai prossimi programmi RAI e quindi ecco a voi la brava Vanessa Scalera, l’interprete delle serie Imma Tataranni, e Alberto Angela che qualcosa sulla RAI fa sempre (e per fortuna…).

A condurre con Carlo Conti questa serata conclusiva ci saranno Alessandro Cattelan (che prima o poi presenterà il Festival) e Alessia Marcuzzi. Sono entrambi conduttori di professione, quindi ci aspettiamo un livello superiore a quello offerto da altre figure salite sul palco nelle serate precedenti.

Per capire come funziona la votazione vi propongo questo video. Il fatto che siano necessari cinque minuti per spiegare come funziona il sistema, vi da l’idea di quali teste raffinate gestiscono questo giochetto.

https://www.geopop.it/come-si-decreta-chi-vince-il-festival-di-sanremo-2025-e-come-si-votano-le-canzoni/

Ma i fantasanremisti di Hookii, come sono andati?

Su, diteci qualcosa!

La serata finale è prevista che finisca intorno alle 1,30/1,40.

E con questo il mio servizio volontario alla diffusione della manifestazione più nazional-popolare della TV nazionale tra voi professori, intellettuali, expat, e critici musicali, finisce qui.

E’ stato un grande piacere accompagnarvi e partecipare a queste serate con voi.

A presto!