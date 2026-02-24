Sanremo 2026: la prima serata! – LIVE

Gentili utenti, rieccoci qui riuniti per guardare e commentare il Festival di Sanremo!

Questa 76° edizione dell’appuntamento canoro/televisivo più seguito nel nostro Paese sarà condotto dal sempre abbronzatissimo Carlo Conti, per la quinta volta al teatro Ariston dopo aver condotto il Festival nel triennio 2015-2017 e nel 2025.

Riportata dall’anno scorso anche la gara tra le “Nuove Proposte”, con quattro giovani artisti selezionati nei mesi scorsi che si sfideranno tra loro per emergere nel mondo della canzone italiana. In bocca al lupo a loro!

I Big in gara saranno 30.

La quarta serata, riservata alle Cover, vedrà alcune reinterpretazioni molto particolari: Bambole di Pezza con Cristina D’Avena presenteranno “Occhi di gatto”; Ditonellapiaga con TonyPitony porteranno una loro interpretazione del classico “The lady is a tramp” (qui nella celeberrima interpretazione degli anni ’50 di Frank Sinatra e Ella Fitzgerald).

Insieme a Carlo Conti ci saranno anche i co-conduttori che saliranno sul palco a dare una mano per leggere il cartoncino che cita, oltre all’interprete del pezzo, anche gli autori ed il direttore d’orchestra.

La prima co-conduttrice delle cinque serate del festival sarà Laura Pausini, che non ha certo bisogno di presentazioni.

Insieme con loro la prima serata sarà presentata dall’attore Can Yaman, nella seconda serata saranno affiancati dal cantante Achille Lauro; Gianluca Gazzoli sarà il co-conduttore nella seconda e terza serata per la gara delle Nuove Proposte.

Durante le serate sarà presente Max Pezzali in qualità di inviato dalla nave da crociera Costa Toscana. L’orchestra verrà diretta dal Maestro Pinuccio Pirazzoli.

Il PrimaFestival vedrà al timone Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi; mentre il DopoFestival avrà alla guida Nicola Savino, insieme con il Maestro Enrico Cremonesi, Aurora Leone e Federico Basso.

Come si vota?

Saranno presenti le tre Giurie: Sala Stampa, Tv e Web, a cui si affiancherà il Televoto e la nuova Giuria delle Radio. La prima serata verrà votata solo dalla Giuria della Sala Stampa, TV e Web e saranno annunciate le prime 5 canzoni in classifica, ma senza ordine di piazzamento.

Le canzoni presentate durante la seconda e la terza serata saranno votate dal pubblico a casa col Televoto, e dalla Giuria delle Radio. Anche in queste serate verranno annunciate le prime cinque canzoni classificate, sempre senza ordine di piazzamento.

Durante la quarta serata, quella delle Cover, gli artisti in gara verranno votati da tutte le Giurie: Sala Stampa, TV e Web (34%), Televoto (33%) e Giuria delle Radio (33%). Alla fine verrà proclamato il Vincitore di Serata.

La Serata Finale vedrà nuovamente l’esibizione di tutti i Big in gara, e le canzoni verranno votate da tutte le Giurie. Anche questa sera verranno annunciate le prime cinque canzoni classificate, sempre senza ordine di piazzamento. L’ultima votazione da parte delle tre Giurie riguarderà solo le prime cinque canzoni: i voti si sommeranno a quelli delle serate precedenti, in modo da proclamare la canzone vincitrice del 76° Festival della Canzone Italiana, e le canzoni classificate dal secondo al quinto posto..

Prima della serata di oggi giornalisti e addetti ai lavori hanno potuto ascoltare le canzoni in gara: qui le recensioni della redazione Spettacolo di Skytg24, mentre qui ci sono le impressioni a caldo della redazione di TvSorrisi e Canzoni .

Per chi volesse altre informazioni ci sono il sito della Rai, la sezione di Skytg24 e lo speciale di TvSorrisi e Canzoni, tutti dedicati a Sanremo.

Buon Ascolto!