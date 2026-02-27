Sanremo 2026: la quarta serata! – LIVE

Buongiorno, e bentornati al Festival della Canzone Italiana.
Ieri la serata Nuove Proposte ha visto la vittoria di Nicolò Filippucci. Siete contenti o avete votato uno dei rimanenti tre?
Questa quarta serata prevede i duetti e le cover. Non state nella pelle, vero?
Alcune fra le cover da cui ci aspettiamo grandi soddisfazioni: Occhi di Gatto (Bambole di Pezza con Cristina d’Avena); The Lady is a Tramp (Ditonellapiaga con TonyPitoni); Aserejè (Elettra Lamborghini con The Las Ketchup); Hit the road Jack (Sayf con Alex Britti e Mario Biondi). Quali sono le vostre preferite?
La classifica provvisoria di ieri (in rigoroso ordine alfabetico e non di voti ottenuti) ha visto emergere:
- Arisa
- Luchè
- Sal Da Vinci
- Sayf
- Serena Brancale
Per chi l’ha visto e per chi non c’era, ecco i migliori momenti della terza serata.
Avete notato che usano tutti i guanti? All’Ariston è guasto il riscaldamento? Oppure stiamo assistendo alla nascita di una moda?
Buon Ascolto!
