Sanremo 2026: la quarta serata! – LIVE

Buongiorno, e bentornati al Festival della Canzone Italiana.

Ieri la serata Nuove Proposte ha visto la vittoria di Nicolò Filippucci. Siete contenti o avete votato uno dei rimanenti tre?

Questa quarta serata prevede i duetti e le cover. Non state nella pelle, vero?

Alcune fra le cover da cui ci aspettiamo grandi soddisfazioni: Occhi di Gatto (Bambole di Pezza con Cristina d’Avena); The Lady is a Tramp (Ditonellapiaga con TonyPitoni); Aserejè (Elettra Lamborghini con The Las Ketchup); Hit the road Jack (Sayf con Alex Britti e Mario Biondi). Quali sono le vostre preferite?

La classifica provvisoria di ieri (in rigoroso ordine alfabetico e non di voti ottenuti) ha visto emergere:

Arisa

Luchè

Sal Da Vinci

Sayf

Serena Brancale

Per chi l’ha visto e per chi non c’era, ecco i migliori momenti della terza serata.

Avete notato che usano tutti i guanti? All’Ariston è guasto il riscaldamento? Oppure stiamo assistendo alla nascita di una moda?

Buon Ascolto!