Sanremo 2026: la serata finale! – LIVE

Buongiorno, e bentornati al Festival della Canzone Italiana.

Resistete, ormai siamo alle battute finali.

Ieri la serata dei duetti e delle cover ha visto la vittoria di Ditonellapiaga con TonyPitoni, con la cover “The Lady is a Tramp”. Il risultato vi soddisfa?

Qui trovate la classifica della serata delle cover. Il risultato non incide sulla classifica generale delle canzoni in gara.

Questa quinta ed ultima serata prevede che si esibiscano nuovamente tutti i cantanti in gara.

Per chi l’ha visto e per chi non c’era, ecco i migliori momenti della quarta serata.

Per chi volesse altre informazioni ci sono il sito della Rai, la sezione di Skytg24 e lo speciale di TvSorrisi e Canzoni, tutti dedicati a Sanremo.

Buon Ascolto, e Arrivederci all’anno prossimo!